Bahamas' politi efterforsker stort kryptokollaps

Politiet i Bahamas undersøger, om der er foregået noget kriminelt i forbindelse med kryptobørsen FTX' kollaps.

Det oplyser politiet selv i en meddelelse søndag.

- I lyset af FTX' kollaps globalt og den midlertidige afvikling af FTX Digital Markets Ltd. arbejder et hold af finansielle efterforskere fra politiets finansøkonomiske enhed tæt sammen med Bahamas' kommission for værdipapirer om at undersøge, om det er sket noget kriminelt, skriver politiet.

FTX har hovedkvarter i Bahamas.

FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried, som er kendt for sin ofte uformelle påklædning i T-shirts og shorts, er gået fra at være billedet på en kæmpe kryptosucces til at være hovedperson i et stort kollaps. Foto: Ftx/Reuters

Fredag søgte FTX om konkursbeskyttelse i USA. Desuden fratrådte virksomhedens administrerende direktør og grundlægger, Sam Bankman-Fried, sin stilling.

Kollapset er et af de mest bemærkelsesværdige i sektoren hidtil.

I løbet af 72 timer trak investorer intet mindre end cirka 43 milliarder kroner ud af platformen.

Derudover trak den rivaliserende kryptobørs Binance sig fra en foreslået redningsaftale.

Kollapset har været et chok for investorer. Det har også på ny ført til opfordringer om regulering af kryptosektoren, hvor mange har lidt store tab i år på grund af faldende priser.

Den største kryptovaluta, bitcoin, er på det seneste faldet markant. Onsdag faldt den til den laveste kurs, den har haft i to år. Søndag var den steget en smule, men lå stadig langt under tidligere tiders højder.

FTX er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelse om en kommentar søndag.

Den nyligt udpegede administrerende direktør for FTX, John J. Ray III, sagde lørdag, at selskabet arbejder sammen med politi og myndigheder om at gøre noget ved problemerne.

Målet er at gøre 'alt, hvad man kan, for at sikre alle værdier, hvor de end befinder sig', lød det fra John J. Ray III. Han er blevet indsat som direktør efter kollapset og er ekspert i omstrukturering af selskaber.

Ifølge anonyme kilder, som Reuters har været i kontakt med, er der under uroen på FTX forsvundet kundeværdier for mindst 7,2 milliarder kroner. Det sagde de fredag.

Kilderne oplyser videre, at FTX-grundlæggeren, Sam Bankman-Fried, havde overført for omkring 72 milliarder kroner af kunders midler til sit selskab Alameda Research, som leverer finansielle ydelser.