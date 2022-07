Bang & Olufsen fortsætter genrejsning med øget salg

Der bliver fortsat bedre gang i salget af fjernsyn, højttalere og musiksystemer fra danske Bang & Olufsen, der for andet regnskabsår i træk øgede sit salg.

Den Struer-baserede virksomheder var i seneste regnskabsår oppe på et salg på over 2,9 milliarder kroner.

Trods det voksende salg, som i sig selv kaster flere penge af sig, er bundlinjen hos Bang & Olufsen stadig præget af et lille underskud på 30 millioner kroner.

For Bang & Olufsen har stigende salgstal ikke været givet de seneste år. Mod slutningen af 00'erne begyndte en rutsjetur for det hæderkronede danske selskab.

Omsætningen faldt fra over fire milliarder kroner til et årsregnskab i sommeren 2020 viste en omsætning på omkring de to milliarder kroner.

Samtidig begyndte bundlinjen at vise et par dundrende underskud med det største i sommeren 2015 på over 800 millioner kroner.

I efteråret 2019 kom svenske Kristian Teär til som redningsmand efter et svagt år for Bang & Olufsen med tre nedjusteringer og en aktiekurs, der havde tabt tre fjerdedele af sin værdi.

Sidste sommer kunne han dog præsentere et regnskab, hvor omsætningen voksede fra to milliarder til 2,6 milliarder. Og på bundlinjen nærmede selskabet sig et nul.

Det seneste års fremgang er ifølge Kristian Teär blevet leveret trods modstand fra en verden, der har gjort livet surt for Bang & Olufsen.

- For andet år i træk leverede vi tocifret vækst og forbedrede vores profitabilitet, siger han i forbindelse med regnskabet.

- Det gjorde vi på trods af signifikant modvind fra nedlukninger, krigen i Ukraine og de globale udfordringer relateret til logistik og komponenter, der betød, at vi måtte absorbere 220 millioner kroner i ekstraordinære omkostninger.

Netop muligheden for at få forsyninger er ifølge Teär den helt store joker for næste års regnskab.

- Vi forventer, at presset på de globale forsyningskæder langsomt vil aftage, siger han.

- Vi ser dog usædvanlig høj usikkerhed relateret til krigen, inflation og nedlukninger i Kina, som betyder, at vi på nuværende tidspunkt har lavere sigtbarhed med hensyn til næste års finansielle resultater.