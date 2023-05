Bankkrise: Aktie i voldsomt kollaps

Av, av, av.

Værdien af den regionale amerikanske bank Pacwest Bancorp blev mere end halveret i eftermarkedet onsdag, da den faldt med hele 52,5 pct.

Tirsdag led aktien et fald på over 27 procent, så der er tale om et styrtdyk.

Nedturen skyldes ny frygt for, at banken ikke vil overleve, da koncernen nu overvejer sine strategiske muligheder.

Det erfarer Bloomberg News fra unavngivne kilder.

Aktien i Pacwest var i forvejen faldet kraftigt tidligere på ugen i kølvandet af, at JPMorgan Chase købte First Republic, efter at bankmyndighederne i weekenden overtog den bank. Mandag tabte Pacwest 10,6 pct. og tirsdag 27,7 pct.

Siden årets start var Pacwests værdi ved afslutningen af den ordinære handel onsdag blevet skåret med 72 pct.

Nyheden om Pacwest lagde onsdag aften også pres på regionale bankkollegaer med fald til Wester Alliance på 22,6 pct. og til Zions Bancorp på 10,8 pct.