Bankkunder er bekymrede i Norge

Flere pengeinstitutter i Norge melder om en stigning i antallet af kunder, som ønsker afdragsfrihed på deres boliglån.

Det skriver Dagens Næringsliv.

- Vi mærker, at vores kunder er mere bekymrede, siger kommunikationsrådgiver i Nordea Anja Lohne Holm til det norske erhvervsmedie ifølge nyhedsbureauet NTB.

Nordea oplyser, at der er sket en fordobling i antallet af henvendelser om afdragsfrihed på boliglån i januar sammenlignet med 2022.

Og det er ikke kun Nordea, der mærker den stigende efterspørgsel.

- Vi har observeret en stigning i antallet af henvendelser vedrørende afdragsfrihed, forlænget løbetid og faste renter i dagene og ugerne efter, at Norges Bank (Norges centralbank, red.) hæver den ledende rente, siger kommunikationsdirektør i Danske Bank Øystein Schmidt til Dagens Næringsliv ifølge NTB.

Han ønsker ikke at spekulere i, om der vil ske en stigning i antallet af henvendelser i fremtiden.

Ifølge Dagens Næringsliv ventes det, at den norske boliglånsrente kan stige til 5,25 procent i løbet af 2023.

Det seneste år er den ledende rente i Norge steget til 2,25 procent. Der ventes yderligere fire renteforhøjelser i 2023.

Tager man ifølge Dagens Næringsliv udgangspunkt i et boliglån på fire millioner norske kroner - godt 2,7 millioner danske kroner - vil man med en udlånsrente på 5,25 procent have månedlige boliglånsomkostninger for godt 20.000 norske kroner - cirka 13.600 danske kroner.

I Danmark havde boligejerne i tredje kvartal af sidste år lidt sværere ved at betale deres realkreditlån til tiden.

Det fremgår af de seneste tal fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, fra januar.

I tredje kvartal var den såkaldte restanceprocent 0,14 procent, hvilket var en smule højere end de foregående kvartaler.

Det svarer til, at boligejerne som helhed mangler at betale 1,40 kroner for hver 1000 kroners ydelse, der skal betales af på realkreditlånet.