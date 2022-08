Bavarian i kæmpeordre på abekoppe-vaccine

Bavarian skal levere 350.000 doser til det anonyme land i 2023, skriver Euroinvestor med baggrund i en børsmeddelse.

- Mens regeringer og sundhedsmyndigheder rundt om i verden har travlt med at bekæmpe det nuværende abekoppeudbrud, bifalder vi de regeringer, der tænker langsigtet ud over den nuværende situation og opbygger lagre for at sikre et fremtidigt beredskab, og vi er stolte af at hjælpe vores kunder i begge bestræbelser, siger Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian, ifølge Euroinvestor.

Nordea har fornylig ændret kursmålet for Bavarian Nordic fra 400 til 470, skriver Euroinvestor.

Bavarians abekoppe-vaccine er kommet i fokus efter at den sjældne sygdom har spredt sig verden over.

Siden midten af sidste måned er Bavarian Nordics aktie steget med samlet 68 procent efter flere ordrer af koppevaccinen, skriver Euroinestor.

