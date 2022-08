Bavarian i stort underskud

Salget af en koppevaccine har i år medført seks opjusteringer for det danske medicinalselskabet Bavarian.

Det er dog ikke noget, der nødvendigvis kan spores i halvårsregnskabet, som er blevet offentliggjort onsdag morgen.

Her har selskabet indkasseret et samlet underskud for de første seks måneder på 509 millioner kroner.

Omsætningen lander på 857 millioner kroner for perioden.

Alene koppevaccinen, der bruges mod udbruddet af abekopper, står i løbet af de første seks måneder noteret for en omsætning på 117 millioner.

Det skyldes, at størstedelen af indtægterne fra vaccinen først bliver indtægtsført i anden halvdel af året. I den periode forventer selskabet et betydeligt løft i omsætningen.

Det danske medicinalselskab tjener særligt sine penge på at udvikle vacciner og andre lægemidler.

Derfor er der ikke nødvendigvis nogen fast rytme i, hvornår Bavarian Nordic tjener sine penge. Det kan komme i klumper, når et eller flere projekter lykkes.

Bavarian har forberedt sig på at kunne sikre den fremtidige leverance af abekopper, siger topchef Paul Chaplin i regnskabet.

- Vi har måttet mobilisere hele vores organisation for at tilsikre, at vores indsats koncentreres bedst muligt for at fremstille og levere vacciner til at hjælpe regeringer over hele verden med at bekæmpe et hidtil uset udbrud af abekopper.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at imødekomme den umiddelbare efterspørgsel efter vores abekoppevaccine og arbejder ihærdigt videre på at udvide vores produktionskapacitet via yderligere opskalering og partnerskaber, siger han i en kommentar til regnskabet.

Selskabet fastholder sine nuværende forventninger til omsætningen for hele året. De lyder på mellem 2,7 og 2,9 milliarder kroner.