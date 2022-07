Bavarian opjusterer efter bestilling på abekoppevacciner fra USA

USA har bestilt yderligere 2,5 millioner doser af Bavarian Nordics vaccine mod abekopper.

Det oplyser det danske medicinalselskab i en pressemeddelelse fredag aften.

Den amerikanske bestilling kommer i kølvandet på to ordrer i juni og juli på henholdsvis 500.000 og 2,5 millioner vaccinedoser, oplyser selskabet.

Oveni en ordre fra 2020 betyder det, at Bavarian Nordic samlet skal levere syv millioner doser af vaccinen, som hedder Jynneos, til USA i løbet af dette år og næste år.

Jynneos er ifølge Bavarian den eneste vaccine, som er godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, mod abekopper.

Som følge af bestillingen opjusterer selskabet forventningerne til det økonomiske resultat for 2022.

Omsætningen ventes at blive på mellem 2,3 og 2,5 milliarder kroner mod tidligere 1,9 og 2,1 milliarder kroner.

Forventningerne til driftsresultatet har også løftet sig.

Tidligere regnede Bavarian med et underskud på mellem 600 og 800 millioner kroner. Forventningen lyder nu på et underskud på mellem 400 og 600 millioner kroner.

Abekopper er en virussygdom, der viser sig som et udslæt med hvide blærer. Den kan også give feber.

Et sygdomsforløb varer normalt to til fire uger. De fleste tilfælde går over af sig selv, og langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

I omkring 60 lande, hvor der ikke normalt er abekopper, er der ifølge nyhedsbureauet Reuters inden for den seneste tid blevet konstateret smittetilfælde. I alt er antallet af bekræftede tilfælde over 11.500.

I Danmark er der ifølge Statens Serum Institut påvist 37 tilfælde.