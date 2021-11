Berygtet ejendomsspekulant går personligt konkurs

Kenneth Schwartz Thomsen blev i begyndelsen af året dømt til at skulle betale stort millionbeløb for sin rolle i krakket på Roskilde Bank. Nu er han gået personligt konkurs

Den berygtede ejendomsspekulant Kenneth Schwartz Thomsen er gået personligt konkurs.

Det fremgår af en meddelelse fra Statstidende, skriver Finans.

Kurator Cathrine Ohff Wollenberg Zittan oplyser til mediet, at konkursbegæringen mod Schwartz Thomsen kom fra en kreditor.

Tilbagebetaling af millioner

I februar i år blev Kenneth Schwartz Thomsen ved Retten i Lyngby dømt til at skulle betale 565 millioner kroner for sin rolle i krakket på Roskilde Bank i 2008.

Banken, som han skyldte omkring 900 millioner kroner, blev tvunget i knæ af flere dyre engagementer med ejendomsinvestorer som blandt andre netop Kenneth Schwartz Thomsen.

Det er ikke første gang, Kenneth Schwartz Thomsen går personligt konkurs. Det skete også efter finanskrisen.

Siden da har han været omdrejningspunkt i en række sager. I 2013 blev han således i byretten idømt fem års ubetinget fængsel for skattesvindel og en bøde på 55,8 millioner.

I 2016 nedsatte landsretten dommen til to års betinget fængsel og en bøde på 6,6 millioner.

Hang til luksusbiler

I sommeren 2020 afdækkede Ekstra Bladet ligeledes, hvordan Kenneth Schwartz Thomsen var havnet i en mærkværdig sag om en lang række tvangsopløsninger af firmaer, hvor han var direktør, mens faderen, Erik Villiam Thomsen, stod som ejer.

Den berygtede ejendomsspekulant har gennem tiden også haft en stor forkærlighed for at køre rundt i luksusbiler. Blandt andet havde han to Lamborghinier, som han blev dømt for ikke at betale afgift for.

