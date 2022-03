Besafe får millionbøde

HTS Besafe, der producerer udstyr til babyer og børn, betaler otte millioner kroner for at overtræde regler

Virksomheden HTS Besafe har fået en bøde på otte millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Bøden er givet, fordi HTS Besafe har overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Det har stået på i mere end fem år.

Fra primo 2015 til ultimo 2020 har HTS Besafe således lavet aftaler med flere af sine forhandlere om, at de skulle holde sig til den vejledende udsalgspris på nogle af virksomhedens produkter.

HTS Besafe producerer blandt andet autostole og voksiposer til babyer og børn. En voksipose kan beskrives som en lille sovepose.

Forhandlerne har blandt andet ikke haft mulighed for at sælge nogle autostole og nogle voksiposer med rabat.

Samtidig har HTS Besafe gennem aftalerne begrænset onlinesalg af visse produkter fra flere af forhandlernes webshops.

- Det går ud over kunderne, når en leverandør forlanger, at forhandlerne holder sig til de vejledende priser, siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz.

- I denne sag har leverandøren tilmed hindret forhandlerne i at sælge nogle af leverandørens produkter på nettet.

- Det begrænser alt sammen den effektive konkurrence, siger han.