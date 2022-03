Beskæftigelsen steg til ny rekord før krigen i Ukraine

2022 er startet med fortsat fremgang i den danske beskæftigelse.

Foreløbige tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af lønmodtagere i januar er steget med 4000 personer til i alt knap 2.919.000 personer.

Det er ny rekord for antallet af lønmodtagere i Danmark, viser tallene.

Med den seneste stigning er antallet af lønmodtagere nu steget 12 måneder i træk.

I den samme periode er beskæftigelsen steget med 157.000 personer. Det er aldrig set før, at beskæftigelsen er steget så hurtigt i Danmark.

Opsvinget på det danske arbejdsmarked kommer efter en coronakrise, hvor mange virksomheder blev hårdt ramt for siden at komme stærkt tilbage og nu har svært ved at følge med en stor efterspørgsel.

I Dansk Arbejdsgiverforening beretter cheføkonom Anders Borup Christensen om bred mangel på ledig arbejdskraft.

Eksempelvis nævner han, at hele 47 procent af byggeriets virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. For servicevirksomheder og i industrien er det henholdsvis 39 og 42 procent.

- Hvis vi vil undgå, at opsvinget mister momentum, og i sidste ende går i stå, skal vi derfor have sikret virksomhederne flere medarbejdere, end regeringens reformpakke fra januar leverer.

- Det vil betyde flere job og mere velstand og burde være en no-brainer for politikerne, siger Anders Borup Christensen.

Ud over en mangel på ledige hænder kan virksomhederne også blive påvirket af krigen i Ukraine, der gør udviklingen i verdensøkonomen mere usikker.

Den usikkerhed, der er opstået af Ukraine-krigen, vil kunne være med til at dæmpe tempoet på det danske arbejdsmarked de kommende måneder. Det vurderer Palle Sørensen, cheføkonom i Nykredit.

Han peger også på udviklingen i ledigheden, der i januar steg for første gang i mange måneder.

- Ledigheden ser ud til at have stabiliseret smule. Det er det første spæde tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at normalisere sig.

- Men vi skal selvfølgelig heller ikke glemme, at ledigheden fortsat er meget lav i en historisk kontekst, påpeger Palle Sørensen.

Tidligere har tal fra Danmarks Statistik vist, at ledigheden fra december til januar er steget med 5000 personer til 76.800 personer.

Det svarer til, at 2,5 procent af arbejdsstyrken er meldt ledig.

Et andet forhold, der kan indikere en vis normalisering af arbejdsmarkedet, er, at den seneste måneds stigning i beskæftigelsen er lavere end tidligere.

Mens beskæftigelsen steg med 4000 personer fra december til januar, så var stigningen på mellem 10.000 og 36.000 personer i perioder af 2021.