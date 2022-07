Beskæftigelsen tager endnu et spring op til ny rekord

Der fortsætter med at komme flere og flere i arbejde på det danske arbejdsmarked.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der fra april til maj blev 8000 flere lønmodtagere i Danmark.

Dermed fortsætter det glohede arbejdsmarked i Danmark med at nærme sig tre millioner beskæftigede.

Der var ifølge Danmarks Statistik 2.956.000 lønmodtagere i Danmark i maj. Det er aldrig set højere.

Det er nu 16. måned i træk, at der er blevet flere lønmodtagere. Også det er rekord for det danske arbejdsmarked.

Den fortsatte fremgang i beskæftigelsen bliver kaldt imponerende af Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv. Det skal ses i lyset af den modvind, som dansk økonomi ellers oplever i øjeblikket.

- Krigen i Ukraine, den høje inflation og det meget dårlige humør hos de danske forbrugere har ikke ført til jobtilbagegang, som vi ellers kunne frygte.

- Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er fortsat stor, og det danske arbejdsmarked er brandvarmt. Det har sendt beskæftigelsen til et nyt rekordhøjt niveau, siger Kristian Skriver.

Selv om der er meget at glæde sig over ved den fortsatte jobfremgang, så er der også forhold, der gør, at advarselslamperne begynder at blinke.

I Sydbank frygter cheføkonom Søren Kristensen, at der kan være risiko for en decideret overophedning af arbejdsmarkedet, hvis fremgangen fortsætter.

- Set i det lys kan man håbe på, at fremgangen på arbejdsmarkedet meget snart bremser op. Det vil reducere risikoen for en overophedning, som kunne føre til en uholdbar spiral af løn- og prisstigninger, siger Søren Kristensen.

Han skynder sig dog også at sige, at meget tyder på, at fremgangen snart kan blive vendt til stilstand eller tilbagegang.

- De månedlige konjunkturbarometre vidner om reducerede planer for ansættelserne hos virksomhederne og de daglige tal for antallet af ledige indikerer, at vi i juni kommer til at se en betydelig stigning i arbejdsløsheden.

- Det kan ikke undgå at smitte af på beskæftigelsen, siger Søren Kristensen.

Danmarks Statistik har tidligere kunnet oplyse, at ledigheden i maj steg med 800 til 71.300 personer.

Det betød, at ledigheden udgjorde 2,5 procent af den samlede arbejdsstyrke.

Stigningen i ledigheden skulle imidlertid ses i lyset af nytilkomne ukrainske flygtninge, som modtager en offentlig ydelse og samtidig vurderes jobparate.