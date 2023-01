Beskæftigelsen trodsede modvind og slog ny rekord i november

Der var stadig kul på det danske arbejdsmarked ind i november.

Her steg beskæftigelsen ifølge Danmarks Statistik med 4300.

Dermed fortsatte arbejdsmarkedet med at sætte rekord til og med november.

Med stigningen var der ifølge Danmarks Statistik i november 2.974.200 lønmodtagere.

Selv om tallene for beskæftigelsen i november er spritnye og viser et bomstærkt arbejdsmarkedet, har virkeligheden formentlig ændret sig i mellemtiden.

Det vurderer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

- Dagens tal er allerede en anelse forældet. Et mere friskt billede af jobmarkedet viser, at ledigheden steg med 5.700 personer i løbet af november og december, skriver han i en analyse.

Danmarks Statistik kommer hurtigere med tal for ændringer i ledigheden. Derfor kan det give et fingerpeg på om, hvor beskæftigelsen er på vej hen.

Samtidig er der også lidt træghed på arbejdsmarkedet. Fyringer skal oftest ske med nogle måneders varsel.

Tal fra Jobindsats har også vist, at antallet af fyringsvarsler i december var på det højeste niveau siden december 2008.

Derfor forventer Jeppe Juul Borre og andre økonomer, at rekordernes tid på arbejdsmarkedet nok snart er forbi.

Men både han og andre bider mærke i, at beskæftigelsen i Danmark er vokset i 2022 trods stærk modstand.

- Høj inflation, en miserabel forbrugertillid og generel økonomisk usikkerhed har således endnu ikke fået beskæftigelsen til at knække over, skriver Jeppe Juul Borre.

Den stærke beskæftigelse giver ifølge Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, det danske arbejdsmarked et stærkt udgangspunkt forud for, hvad der kan ligne et mere tumultarisk 2023.

- Udgangspunktet er altså bare meget stærkt, som dagens tal endnu en gang sætter en tyk streg under. Der er nu 72.510 flere lønmodtagere end for et år siden, skriver han i en analyse.

Ser man længere tilbage end Las Olsen, er beskæftigelsen steget stødt siden 2013, hvor den lå på lidt over 2,5 millioner lønmodtagere.

Siden da er næsten en halv million flere kommet i arbejde.