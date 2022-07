Beslagsmede hamstrer hestesko - kan blive ramt af gasstop

Det er ikke bare boliger og virksomheder, der kan komme i knibe, hvis russerne lukker helt for forsyningen af gas til Europa.

170.000 heste i Danmark kan også blive ramt i form af mangel på hestesko.

Det forudser i hvert fald landets største grossist på området, firmaet Ib Jessen Aps i Kolding.

- De tre største producenter af hestesko i Europa kører på gas. Det ene firma er ved at lægge om til strøm, men de to andre kører udelukkende på gas.

- Vi frygter, at der kan blive et leveringsproblem, hvis der bliver lukket for gassen, siger direktør Ernst Jessen.

Den familieejede virksomhed leverer hver måned 40 til 50 ton hestesko til danske beslagsmede, der forsyner hestefolket med nye sko til de firbenede gangere.

Efterspørgslen har nået nye højder, efter at virksomheden har advaret kunderne om en mulig mangel på hestesko.

- Vi har halvvejs ferielukket og kører kun med halvt mandskab. Men lige nu ligger vi vandret og har mere end rigeligt at lave, siger Ernst Jessen.

Mange industrivirksomheder er afhængige af gas i deres produktion.

Men hvis der opstår en situation med alvorlig mangel på gas i Europa, vil gassen blive prioriteret.

Og her står boliger og hospitaler først for, mens virksomheder kommer i anden række.

Det gælder også herhjemme, hvor cirka 50 virksomheder kan komme til at mangle gas.

Det gælder blandt andet Danish Crown, Arla, Novo Nordisk og Carlsberg.

En af de beslagsmede, der har været på storindkøb af hestesko, er Kjetil Hansen fra Stor Smeden i Haslev på Sjælland.

Han er også formand for beslagsmedene organiseret i Tekniq Arbejdsgiverne.

Beslagsmeden finder det fornuftigt at opbygge et større lager af sko end normalt.

- Det er en måde at sikre sin forretning og sine kunder - hesteejerne - i denne helt usædvanlige situation, siger Kjetil Hansen.

Nord Stream 1, der er hovedforsyningslinjen for russisk gas til Europa, skal efter planen genåbne efter vedligehold 21. juli.