Biden vil gøre benzin og diesel billigere i tre måneder

USA's præsident, Joe Biden, har bedt Kongressen om at fjerne den føderale afgift på benzin og diesel i tre måneder frem til og med september.

Det skal dæmpe de ellers stigende priser på brændstof og hjælpe de amerikanske bilister under inflationen, som er den højeste i landet i fire årtier.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Prisstigningerne er især udløst af den russiske invasion af Ukraine og de vestlige landes sanktioner mod Rusland.

I øjeblikket er afgiften på 18 cent per gallon benzin, mens den ligger på 24 cent per gallon diesel. Da en gallon svarer til cirka 3,8 liter, er det omkring 33 øre per liter benzin og 44 øre per liter diesel.

Den gennemsnitlige pris ligger på omkring fem dollar per gallon. Det svarer cirka til ni kroner, hvilket med amerikanske bilisters øjne er usædvanlig høj.

I en tv-tale onsdag bemærker Biden, at priserne er steget med næsten to dollar, siden invasionen begyndte i slutningen af februar.

Han siger, at han til fulde forstår, at tre måneders pause fra afgifterne ikke løser problemet alene.

- Men det vil aflaste familierne midlertidigt, lyder det fra Biden.

Præsidenten opfordrer samtidig de enkelte delstater til at afskaffe deres egne afgifter i perioden. Det har enkelte stater, herunder New York og Connecticut, allerede gjort. Men over 40 stater har endnu ikke gjort noget.

Penge fra de føderale afgifter på benzin og diesel går til at betale for transportfonden Highway Trust Fund, som bruges til at vedligeholde vejnettet og den offentlige transport i USA.

Men Joe Biden forsikrer, at pengene til at dække hullet efter tre afgiftsfrie måneder kan dækkes af penge fra andre steder. Det vil løbe op i ti milliarder dollar - svarende til omkring 70 milliarder kroner.

Der ser ikke umiddelbart ud til at være politisk opbakning til forslaget.

Forhenværende præsident Barack Obama, som Biden var vicepræsident for, har tidligere betegnet lignende forslag som en 'gimmick', så politikerne kan sige, at de har gjort noget.

En af Obamas tidligere økonomiske rådgivere, Jason Furman, siger til mediet NPR, at forslaget ikke vil hjælpe almindelige mennesker.

- Det er meget usandsynligt, at brændstofpriser vil falde med mere end en ticent som følge af den her ændring. Olieproducenternes indkomst vil til gengæld stige med milliarder af dollar, lyder det.

De højere priser er ifølge nyhedsbureauet Reuters blevet en politisk hovedpine for Joe Biden og Det Demokratiske Parti forud for midtvejsvalget til Kongressen i november.