Bil rammer belgisk karneval og slår seks personer ihjel

Seks personer har mistet livet, efter at en bil i høj fart kørte ind i en folkemængde i det sydvestlige Belgien tidligt søndag morgen.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

26 personer skal desuden være kommet alvorligt til skade i hændelsen. Blandt de personer meldes 10 at være i livsfare.

De ramte personer var angiveligt i gang med forberedelserne til en parade ved et karneval, der skulle finde sted senere søndag.

Episoden skete i den den lille sydlige by Strépy-Bracquegnies.

På et pressemøde søndag formiddag fortæller anklager Damien Verheyen, at man ikke umiddelbart mener, at der er tale om en terrorhandling.

- På nuværende tidspunkt er der ikke nogen oplysninger, der indikerer, at angrebet havde et terrormotiv, siger han ifølge Reuters.

Han afviser desuden meldinger om, at episoden er udsprunget af en biljagt. Enkelte medier - blandt andre britiske Sky News - har viderebragt rygter om, at politiet forfulgte bilen.

Hændelsen skete omkring klokken fem søndag morgen.

- En bil kom kørende med høj fart. Vi har mere end 20 kvæstede og desværre flere mennesker, der er blevet dræbt, siger Strépy-Bracquegnies' borgmester, Jacques Gobert, ifølge blandt andet nyhedsbureauet dpa.

To personer, der sad i bilen, er blevet tilbageholdt, efter at bilen blev stoppet.

Politiet oplyser, at der er tale om to personer i 30'erne. De er ikke umiddelbart kendt af politiet i forvejen, skriver Reuters.

Mange belgiske småbyer afholder karnevaler på gaden i det tidligere forår omkring påsken. Ved karnevalerne klæder folk sig ud i et særligt karakteristisk kostume og går på gaden tidligt om morgenen.

- Jeg gik forbi. Da jeg vendte mig om, så jeg en bil køre ind i flokken, siger et vidne, Theo, til det statslige belgiske medie RTBF.

- Den kom virkelig hurtigt og bremsede ikke. Den fortsatte, og den ramte en pige 100 meter senere, lyder det fra øjenvidnet.