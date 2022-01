Blodrød dag for danske aktier

Det danske eliteindeks er mandag i frit fald.

Hele 3,5 procent er c25-indekset således nede med i skrivende stund.

Virksomhederne med de største kursfald er GN Store Nord og Bavarian Nordic, begge med tab på over syv procent.

Virksomheden med det mindste tab er Danske Bank. De har således 'kun' tabt 1,3 procent indtil videre.

23. november oplevede c25-indekset sit hidtil største fald i 2021 samt det største fald siden første corona-nedlukning i marts 2020.

Her faldt det således med 3,2 procent.

Med det foreløbige fald på 3,5 procent skal vi helt tilbage til foråret sidste år for at se et lignende niveau på det danske marked.

Derfor sker det

Ifølge MarketWire er der flere årsager til dagens store fald.

Foruden den geopolitiske usikkerhed i konflikten mellem Ukraine og Rusland er frygt for inflation og stigende renter med til at skabe nervøsitet i et marked, hvor mange aktier var kommet højt op i forhold til indtjeningsudsigterne, skriver mediet.

C25-indekset består af de 25 største aktier på den danske børs.