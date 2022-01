Blodrøde dage på aktiemarkedet: - Det er en neglebider

Hvert ord vil blive analyseret og vejet på en guldvægt, når chefen for den amerikanske centralbank Federal Reserve (FED) Jerome Powell onsdag toner frem på skærmen til et pressemøde kl. 20.30 dansk tid.

Aktiemarkederne har leveret blodrøde tal siden årsskiftet, ikke mindst i Danmark og USA, og investorerne frygter, at centralbankens chef i aften vil annoncere flere og højere rentestigninger end forventet.

- Mødet er en neglebider og det vigtigste i fem år, vil jeg sige. FED er uden sidestykke den mest betydningsfulde centralbank i verden. Og det FED gør, det gør andre formentlig senere, siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Rentestigninger

Centralbanker verden over har de seneste mange år haft rekordlave renter samtidig med, at de har pumpet milliarder ud i økonomierne ved at opkøbe obligationer.

Men coronakrisens gigantiske økonomiske hjælpepakker og de heftigt stigende energipriser har fået inflationen til at stige voldsomt også i USA.

- Det, som investorerne ikke ønsker skal ske, er, at FED siger, at de er kommet bagefter inflationen, og at de i marts måned, samtidig med at de stopper opkøbet af obligationer, vil hæve renten med 0,5 procentpoint i stedet for de forventede 0,25 procentpoint, siger Per Hansen.

Sker det, så vil man med al sandsynlighed se flere fald på aktiemarkederne, men det kan blive endnu værre, vurderer han.

- Planen er, at obligationsopkøbene skal stoppe i marts. Det ligger allerede i kortene.

- Men det vil være at sende en torpedo ind i aktiemarkedet, hvis Powell i aften siger, at de stopper obligationsopkøbene i marts, at de hæver renten med det samme med 0,5 procentpoint, og at de i øvrigt vil sælge ud af de obligationer, de har opkøbt over de seneste mange år.

Sund økonomi

Holder centralbankchefen sig til at meddele, at renten i marts vil stige med 0,25 procentpoint, og at den ikke forventer at hæve renten flere gange i løbet af året end ventet, så vil man formentlig ikke se nævneværdige fald, mener Per Hansen.

Den vurdering deler Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA Pension. Der kan måske ligefrem være gode muligheder for at opkøbe nogle aktier, fortæller hun.

- Vi synes, at faldene er drevet af en stemning, mere end det har afsæt i verdensøkonomien. Opsvinget er her stadigvæk, og det kommer til at køre fint. Men vi er nede med 10 procent på S&P 500 (indeks over 500 store selskaber i USA, red.), og det ser vi normalt kun en gang om året. Og det er cirka et år siden, vi har haft sådan et fald sidst, så jeg tror, vi er ved at nå bunden.

- Vi er i et historisk stærkt økonomisk opsving, siger chefstrategen.

Hun understreger dog samtidig, at hvis den amerikanske centralbank onsdag aften meddeler hårdere stramninger af sin pengepolitik end ventet, vil aktierne formentlig falde yderligere.

Alligevel anbefaler hun private investorer at beholde de langsigtede briller på og holde fast i sin investeringsstrategi.