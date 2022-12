Blodrøde tal: De danske aktier fortsætter nedturen

Aktieeksperten Lau Svenssen fortæller, hvilke brancher og aktier man skal undgå for at tjene penge på investering. Læs her , hvordan du kommer i gang med aktieeventyret

Det var måske forventet, men nu er det en realitet.

For efter Jerome Powell, der er direktør for den amerikanske centralbank, i går proklamerede, at man i USA satte renten op fra 4,0 til 4,5, har man kunnet se efterdønninger i hele verden.

Selvfølgelig også i Danmark, hvor markedet åbnede klokken 9.

Og det ser ikke godt ud - for nærmest samtlige aktier i det danske C25-indeks er i rødt.

Kun Danske Bank og Novo Nordisk B ser ud til at gå nogenlunde fri, mens Rockwool, DSV og Ørsted alle er nede med mere end 2,5 procentpoint.

A.P Møller - Mærsk A er nede med 1,86 procentpoint, og det samme er mere eller mindre tilfældet for A.P Møller - Mærsk B, som er nede med 1,67 procentpoint.

Helt værst er det dog gået ud over GN Store Nord, der en nede med lidt over tre procentpoint.

