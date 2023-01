Blodrødt: Børnefirma taber millioner

Kassekreditten er makset ud, og egenkapitalen er væk.

Årets resultat viser et rødt tal på knap tre millioner kroner.

Det viser et nyt regnskab fra Kids Group, der bliver drevet af de kendte iværksættere Jesper Buch og Casper Blom.

Ifølge regnskabet har virksomheden tabt tre millioner kroner efter skat, mens alle likvide midler er brugt. Det skriver Finans.

Forretningsmodellen i Kids Group går ud på at opkøbe konkursramte børnetøjsbrands og restpartier fra mindre butikker.

Herfra bliver varerne sat til salg gennem appen Reshopper, der har mere end 250.000 aktive brugere. Formålet er - foruden at iværksætterne skal tjene penge - at gøre det nemt for forældre at købe genbrugstøj til børn.

Selvom de to iværksættere altså langtfra tjener penge endnu, så er regnskabet ikke noget, der vækker bekymring hos Casper Blom.

'Vi har helt ro på, da vi har en ejerkreds, der har stor tiltro til vores plan. Der er opbakning hele vejen rundt, ligesom jeg også selv gerne bakker op. Selvom vores nye konstellation kun har været kendt i offentligheden i tre måneder, så har vi allerede fået mange henvendelser fra folk, der gerne vil investere, så det er selvfølgelig nogle overvejelser vi går med, hvis vi ønsker at sætte endnu mere turbo på', skriver han i en mail til mediet.

Ifølge de to kendte iværksættere er planen at opkøbe endnu flere brands og etablere fysiske Reshopper-butikker.

Det handler for dem om at erobre markedet, før de fokuserer på bundlinjen, lyder det.