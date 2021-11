Børnevacciner er med til at løfte Pfizers salgsforventninger

Den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer har hævet sine forventninger til, hvor meget den kommer til at sælge af sin coronavaccine i 2021.

Det oplyser Pfizer tirsdag i forbindelse med offentliggørelsen af sit regnskab for tredje kvartal af 2021.

Nu regner selskabet med at sælge coronavacciner for 231 milliarder kroner. Det er en stigning på 7,5 procent i forhold til den tidligere forventning.

Opjusteringen skal ses i lyset af, at Pfizer indgår aftaler med lande om salg af vaccinedoser til revaccination.

Derudover forventer Pfizer et større salg, i takt med at der bliver givet grønt lys til at vaccinere børn mod corona.

I USA er myndighederne i øjeblikket ved at tage stilling til, om vaccinen fra Pfizer skal godkendes til brug hos børn mellem 5 og 11 år.

Et udvalg af vaccineeksperter under den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) har allerede stemt for at anbefale en godkendelse.

Tirsdag er det USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC), som skal give sit besyv med.

Hvis der gives grønt lys, vil op mod 28 millioner børn i alderen 5-11 år få tilbud om at blive vaccineret mod corona.

USA har en befolkning på cirka 333,5 millioner mennesker.

Pfizer udvikler sin coronavaccine sammen med det tyske selskab BioNTech.

Selskabernes vaccine er den mest anvendte i flere lande, herunder Danmark.

I Danmark er Pfizer-vaccinen kun godkendt til brug hos børn ned til 12 år.

Men snart kan også endnu yngre børn få lov til at blive vaccineret.

I oktober er Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gået i gang med at vurdere, om Pfizers vaccine skal kunne gives til 5-11-årige.

EMA forventer at være færdig med sin vurdering i løbet af et par måneder.

For at vaccinen i sidste ende kan blive tilbudt til danske børn, kræver det, at Sundhedsstyrelsen giver grønt lys.