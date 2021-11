Boligejere betaler 670 millioner kroner mere i grundskyld

Boligejernes regning for grundskyld er i år 670 millioner kroner højere end sidste år. Den lyder på 18,6 milliarder kroner, viser tal fra Danmarks Statistik.

Grundskyld er en skat, som pålægges en grundejer af kommunen. Skatten er beregnet ud fra den offentlige vurdering af grundens værdi.

Ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank, er det ikke overraskende, at regningen er steget.

- Vurderingen, der ligger bag, når regningen skal beregnes, stiger år for år med en vis procentdel. Det er den også gjort i år. Så det er ikke overraskende, at der kommer mere ind i grundskyld, forklarer han.

Det betyder dog ikke, at man som boligejer nødvendigvis skal have flere penge op af lommen lige nu af den grund.

Det skyldes, at en del af stigningen i grundskylden siden 2018 er blevet indefrosset som et rente- og gebyrfrit lån hos kommunen, indtil ejerne sælger boligen.

Den model blev vedtaget i 2017 frem til et nyt boligskattesystem træder i kraft. Fra andet halvår af 2021 er den gjort frivillig.

Den gennemsnitlige grundskyld for boligejerne varierer meget, når man ser på kortet over Danmark.

De steder i landet, hvor der i gennemsnit betales den højeste grundskyld, er nord for København.

Øverst på listen ligger Rudersdal, hvor grundskylden i gennemsnit er på 33.405 kroner for boligejerne. I Hørsholm og Lyngby-Taarbæk er den henholdsvis på 30.616 og 26.149 kroner.

- Det er i og omkring de store byer, at der betales mest i grundskyld. Det er selvfølgelig fordi, det er her, at grundene er mest værd, siger Brian Friis Helmer.

I den anden ende findes Morsø. Her er den gennemsnitlige grundskyld i 2021 for boligejere på 3098 kroner.

Kigges der på hele landet, betales der i gennemsnit 10.417 kroner i grundskyld per ejebolig i 2021. Det er 2,4 procent mere end sidste år.

Grundskyld er en af de to skatter på boligen, som danskerne betaler. Den anden er ejendomsværdiskat.