Boligejernes afdrag i realkreditten var rekordhøj sidste år

De danske boligejere fik høvlet rekordmeget af realkreditgælden sidste år.

Boligejernes samlede afdrag løb op i 41,2 milliarder kroner. Det er højere end i 2020 - den hidtidige rekord - hvor det var på 40,9 milliarder kroner.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er brancheorganisation for den finansielle sektor, som Arbejdernes Landsbank har kigget på.

Der er ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre gode forklaringer bag, at danskerne får banket rekordmange milliarder af gælden.

Det skyldes blandt andet, at boligejerne står med en større gæld i dag, der afdrages på. Det tvinger afdragene i vejret.

- Samtidig er renterne på et meget lavt niveau, og det er også med til at øge afdragene hos de danske boligejere, skriver han i en kommentar.

Med et realkreditlån kan der lånes op til 80 procent af ejendommens værdi, når der skal købes en bolig.

Det sker ved, at et realkreditinstitut udsteder en obligation, som bliver købt af en investor. Boligkøberen får pengene og skal betale rente til investoren.

Der er et krav om, at man skal komme med mindst fem procent af pengene, når man køber bolig. Låner man også de 80 procent i realkreditten, kan de sidste 15 procent lånes i banken

En anden grund til, at der afdrages mere, er, at færre har afdragsfrie lån end for en håndfuld år siden.

Det er dog noget, danskerne i stigende grad har fået smag for. Efter flere år med fald tog mængden af afdragsfrie lån i 2021 det største spring siden 2010.

Kigges der på den samlede mængde af lån, var det dog kun en mindre stigning. De udgør nu 43,7 procent af boligejernes realkreditlån mod 43 procent et år tidligere.

Der var særdeles godt gang i boligmarkedet sidste år, og det har sammen med de høje afdrag betydet, at mange danskeres formue i teorien er vokset.

Her var der ifølge tal fra Boligsiden, der er ejet af ejendomsmæglerne, de største prisstigninger siden midten af 00'erne.

- Afdraget svarer til den løbende opsparing i boligen gennem realkreditlånet.

- Og det kommer så oveni boligprisernes himmelflugt gennem 2021, som yderligere har bidraget positivt til den formue, som boligejerne har i murstenene, lyder det fra Jeppe Juul Borre.