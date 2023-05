Boligmarkedet kæmper: Priserne stiger igen

Boligmarkedet forsøger ihærdigt at overbevise de mest pessimistiske økonomer om, at det ikke er helt slut med prisstigninger.

Godt nok var salgspriserne i en lang periode på tilbagetog, men i april viste de sig at stige.

Det er anden måned i træk, at det sker.

Det viser tal fra Boligsiden, som er ejendomsmæglernes fælles boligportal.

Fra marts til april steg salgspriserne på huse og ejerlejligheder med henholdsvis 0,9 procent og 1,3 procent på landsplan.

Ifølge Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit, skal man ikke lægge for megen vægt på udviklingen i en enkelt måned.

Men udviklingen i april bakker op om, at de største boligprisfald ligger bag os, og at boligpriserne er ved at have fundet et leje, hvor køberne igen vil være med, mener hun.

- Det lader til, at de prisfald, der har været, har lokket køberne frem igen. Derfor kan der godt komme måneder, hvor vi vil se nogle prisstigninger, siger Mira Lie Nielsen.

Hun holder dog fast i forventningen om, at boligpriserne samlet set vil falde yderligere hen over 2023 for at kompensere for rentestigningerne.

Nykredit vurderer, at huse på landsplan er tre fjerdedele gennem de forventede boligprisfald. Siden sommeren er priserne faldet med omkring 9 procent.

Hvis man sammenligner salgspriserne for april med samme måned sidste år, er det gået værst ud over Region Hovedstaden.

Her er priserne på huse og ejerlejligheder faldet med henholdsvis 10,9 og 11,1 procent.

Til sammenligning er priserne på ejerlejligheder i Region Nordjylland faldet 1,9 procent det seneste år.

Og den tendens kan komme til at fortsætte, vurderer Mira Lie Nielsen.

- På lejligheder og huse i og omkring København mener vi stadig, at der er et stykke vej ned for priserne. I resten af landet nærmer vi os afslutningen ud fra vores forventninger, siger hun.