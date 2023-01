Boligmarkedet på vild rutsjebanetur: 'Markant fald'

Boligmarkedet har været igennem en vild rutsjebanetur det seneste år.

Antallet af bolighandler i den anden halvdel af 2022 faldt med 31 procent sammenlignet med første halvdel af året.

Det viser nye tal fra Boligsiden.

- Det er meget markant. Det var især det første kvartal af 2022, som var rigtig positivt. Der er tale om et skift, som vi allerede så i foråret.

- Men det er ikke noget, man normalt ser ske så hurtigt, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

Der var i alt lige over 30.000 bolighandler i årets sidste seks måneder. Man skal tilbage til 2012 for at finde et andet halvår med færre handler.

Det skyldes, at købekraften hos danskerne er blevet kraftigt forringet af inflation og stigende renter i løbet af 2022.

Derfor må boligejere, der gerne vil af med deres bolig ofte både acceptere, at det tager længere tid, og at salgsprisen bliver lavere.

Annonce:

Men selv om salgspriserne er faldet i den sidste halvdel af 2022, betyder det ikke, at førstegangskøbere får lettere adgang til boligmarkedet.

- De øgede udgifter i forbindelse med finansiering af boliglånet vil overstige den gevinst, der er, ved at prisen på boligerne er faldet.

- Så førstegangskøberne er dårligere stillet i dag end for et år siden, siger Mira Lie Nielsen.

Hun forventer, at både antallet af bolighandler og priserne på de boliger, der bliver solgt, vil fortsætte nedad i løbet af 2023.

Derfor skal man også have for øje, at der er risiko for at blive teknisk insolvent, hvis man køber en bolig i det nuværende marked, mener Mira Lie Nielsen.

Man er teknisk insolvent, hvis ens gæld overstiger ens formue inklusive boligens værdi.

Der er dog stadig en ting, der holder hånden under boligmarkedet - nemlig den forholdsmæssigt høje beskæftigelse.

Annonce:

- Da finanskrisen ramte, så vi meget hurtigt en kraftig stigning i arbejdsløsheden. Den stigning forventer vi ikke nu, og det vil holde hånden under boligmarkedet, siger Mira Lie Nielsen.