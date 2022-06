Boligsalg er det laveste siden 2016

Heftige stigninger i renten og voldsom inflation ser ud til fortsat at sætte sig i boligmarkedet, der i den normalt meget stærke forårsmåned bød på det laveste majsalg siden 2016.

Det viser data fra Boligsiden.

I alt blev der solgt 7790 boliger i maj måned, heraf 1405 lejligheder. Markedet for lejligheder har set en hårdere opbremsning end parcel- og rækkehuse samt fritidshuse, og man skal tilbage til 2014 for at finde en maj måned med så få solgte lejligheder.

Bekymrede købere

Den faldende interesse for at købe bolig skyldes utrygge købere og langt højere omkostninger, vurderer Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom ved Nordea Kredit.

'Boligmarkedet er kommet i modvind i 2022. Den 30-årige realkreditrente er steget fra 1,5 pct. ved årets indgang til 4 pct. i dag, hvilket er det højeste niveau i 11 år. Samtidig er inflationen steget til 7,4 pct. i maj, hvilket ikke er set højere i 39 år.

'Det gør køberne bekymrede, og mange købere må også se i øjnene, at de ikke længere har råd til en lige så lækker bolig som tidligere på året. Det er derfor forståeligt, at handelsaktiviteten er på vej ned i gear,' skriver hun i en mail.

Selvom salget for maj måned er lavere end i adskillige år, så bød maj trods alt, ligesom det ofte har været tilfældet, på flere solgte boliger end i april måned. Ser man på antallet af solgte huse og lejligheder i hele 2022, ligger man da også højere end på samme tidspunkt i 2020.

Vil fortsætte

Men boligmarkedet vil på grund af den stive modvind fortsætte sin afmatning, selvom det går langsomt, vurderer boligøkonomen.

'Hvis man først har taget en beslutning om at købe ny bolig, skal der normalt meget til, før man lægger planerne på hylden. Hvis renten eller fødevarepriserne stiger, vil mange familier hellere spare på andre poster på budgettet end at blive boende i en bolig, de allerede har dømt ude.

'Derfor tager vendinger på boligmarkedet ofte længere tid, end man skulle tro, og på den baggrund kan vi forvente yderligere fald i handelsaktiviteten i de kommende måneder,' skriver Lise Nytoft Bergmann.

Kan stige yderligere

Selvom renterne på både de lange, fastforrentede realkreditlån og lånene med variabel rente er steget eksplosivt i år, er der optræk til, at de kan stige endnu mere.

Både i USA og i Europa lægger centralbankerne nemlig op til at kunne svinge rentehammeren hårdere, end det hidtil har været ventet grundet den fortsat høje inflation.

Frygten hos investorer for, at centralbankerne vil hæve deres renter hurtigere end forventet og dermed øge risikoen for at sende økonomierne ud i en recession, medførte mandag kraftige aktiefald i USA.

Og i Europa optrappede chefen for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, retorikken torsdag.

Hvis ikke inflationen har lagt sig til september, vil ECB hæve sin rente igen og måske med mere en de normale 0,25 procentpoint, lød det fra Christine Lagarde.

Især de variabelt forrentede lån påvirkes af renten hos ECB, der står til at komme væk fra det negative terræn ved ECB's møde i juli.

Den amerikanske centralbank holder møde onsdag, der giver mulighed for at hæve renten.

Med rentestigningerne følger dog også gode muligheder for at skære en stor luns af restgælden ved at omlægge sit lån. Her kan du læse om de ting, du skal være opmærksom på.