Bombe under populært boliglån

Andelen af boligejere, der optager et realkreditlån med op til 30 års afdragsfrihed er steget kraftigt de sidste par år, men det skal nu være langt sværere, hvis det står til Finanstilsynet

Det fremgår således af et høringsnotat fra Finanstilsynet, at andelen af boligeejere med et lån med mere end 10 års afdragsfrihed er steget fra tre procent i 2019 til 9,8 procent i 2021.

Det skriver Finans.

Stor risici

Ifølge notatet er lånet i øjeblikket forbundet med for stor risici, og derfor bør det kun gives, hvis boligejeren har stor friværdi i ejendommen i forvejen.

Langt størstedelen af lånerne benytter sig nemlig af afdragsfriheden i hele perioden, og derfor bliver der de facto ikke afdraget på lånet.

Annonce:

I dag skal man igennem en længere proces for at blive godkendt til lånet, men fremadrettet vil Finanstilsynet have realkreditinstitutterne til at foretage løbende vurderinger af kundens økonomi for at sikre, at de stadig lever op til kravene for lånet.

Problematisk

Det er problematisk for realkreditinstitutterne, der ikke er glade for det nye forslag.

- For os vil det være vanskeligt at efterleve et standardkrav om løbende, fuld indsigt i kundens økonomi, da det ikke er alle kunder, der løbende vil være indstillet på at give os samtykke eller svare os tilbage. Det kan ende med at indskrænke kundernes mulighed for at vælge den langsigtede afdragsfrihed, siger Kamilla Hammerich Skytte, adm. direktør i Realkredit Danmark til Finans.

Hvis boligejerne mister muligheden for de 30 års afdragsfrie lån, vil flere opleve store stigninger i deres månedlige ydelser.

Der er høringsfrist 19. august. Forslaget ventes at træde i kraft ved årsskiftet.