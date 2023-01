Boom i fyringsvarsler

Antallet af varslede fyringer strøg i vejret i slutningen af sidste år. Det viser nye tal fra Jobindsats.

I december 2022 var der 1402 fyringsvarsler. Det er det højeste antal for december siden 2008.

- Det er lidt ildevarslende, at antallet af fyringsvarsler allerede nu stiger så voldsomt, siger Tore Stramer, der er cheføkonom hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Når virksomheder skal fyre en større andel af deres medarbejdere, skal de varsle det på forhånd. Derfor kan antallet af fyringsvarsler bruges til at tage temperaturen på arbejdsmarkedets tilstand i den nærmeste fremtid.

Lige nu peger alle indikatorer på, at vi står over for en periode med højere ledighed, fortæller Tore Stramer.

- Og desværre også i en grad, der bekymrer. Vi står over for en fyringskrise, som bliver stor, og som i et vist omfang godt kan sammenlignes med det, vi så i begyndelsen af finanskrisen, siger han.

Statistikken fra Jobindsats går tilbage til 2007, og i gennemsnit har der været lige over 660 fyringsvarsler i december. I 2008 varslede virksomhederne 2366 fyringer i december.

Ifølge Tore Stramer er det de mest konjunkturfølsomme dele af økonomien, der bliver ramt først. Det er blandt andet byggebranchen, og dele af detailbranchen og industrien.

Normalt holder virksomhederne lidt igen med de varslede fyringer i julemåneden. Derfor kommer det høje tal også bag på Tore Stramer, og han forventer ikke, at antallet af varslede fyringer har toppet endnu.

- Jeg har en forventning om, at januar og februar også bliver grimme måneder. Og vi må nok også forvente, at det breder sig til service- og oplevelseserhvervene, siger han.