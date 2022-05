Boom i tvangsauktioner

Antallet af tvangsauktioner steg med knap 25 procent fra marts til april måned, og landede dermed på det højeste antal siden marts måned 2021.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Korrigeret for sæsonudsving røg 133 ejendomme på tvangsauktion i april mod 108 i marts og 90 i januar.

Tallene kommer i kølvandet på krigen i Ukraine og den følgende eksplosion i priserne på energi samt ekstremt hurtigt stigende renter.

Boligmarkedet har haft fart på under coronakrisen med to-cifrede prisstigninger. Foto: Michael Hansen

Overfortolke

En udvikling, der spås at kunne sætte sig i priserne på boligmarkedet, men man bør ikke på nuværende tidspunkt drage en parallel mellem tvangsauktionerne og boligmarkedet generelt, vurderer Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

- Man skal passe på ikke at overfortolke antallet af tvangsauktioner. For det er stadig relativt lavt set i et historisk perspektiv. Jeg tror, vi skal vente med at fortolke på det data, før vi ser en decideret opadgående trend. Og den faste rente (på boliglån, red.) giver ikke flere tvangsauktioner, for de boligejere har jo allerede et boliglån.

- Det, der ofte giver tvangsauktioner, er, når folk mister deres arbejde samtidig med, at en ægtefælle for eksempel bliver langtidssyg. Altså flere ting, der sker samtidig, siger Curt Liliegreen.

Huse

Størstedelen af de ejendomme, der er gået på tvang i april måned, er enfamilieshuse, ligesom flest tvangsauktioner har fundet sted i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Særligt i områder, hvor huspriserne i forvejen er relativt lave sammenlignet med områder omkring de større byer, vil de voldsomme prisstigninger på særligt naturgas ofte kunne mærkes hårdere end i dyrere områder, vurderer Curt Liliegreen.

- Gennemsnitsprisen for et hus i Region Nordjylland er under halvanden million, og der er det klart, at her slår en stigning i prisen på naturgas, for huse med gasfyr, langt hårdere igennem, end hvis du har købt et hus til seks millioner kroner omkring København.

- Det er den samme merudgift for gassen, men det er i forhold til husets pris en langt mindre stigning i udgifterne for huset til seks millioner kroner end omvendt. Og der kan der komme en effekt på prisen. Jeg forventer, at det kan være med til at bremse boligmarkedet, og det bør rentestigningerne alt andet lige også bidrage til, siger Curt Liliegreen.

Førstegangskøberne

Renterne på de danske realkreditlån er siden årsskiftet steget med rekordfart, fra for lidt over et år siden at være 0,5 procent på et lån med fast rente og 30 års løbetid til nu at være på 3,5 procent med pil op.

Og det er netop lån med fast rente, som boligkøbere af banken skal vurderes efter, hvis de vil købe en bolig. Derfor går de seneste rentestigninger hårdt ud over førstegangskøberne, fortæller Curt Liliegreen.

- Vi vil se, at nogle af førstegangskøberne vil blive udfordret, fordi de er tvunget til at tage et fastforrentet lån, og når de er det, så får de jo den fulde hammer af, at renten så hedder 3,5 procent. Men dem der er ved muffen og har solgt en dyr ejerlejlighed i København, de tager bare et F5-lån uden afdrag og får en markant lavere rente, siger han.