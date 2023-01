Britisk medie: Asylbørn bliver bortført på åben gade

Flere asylbørn er det seneste halvandet år angiveligt blevet bortført fra et hotel drevet af det britiske indenrigsministerium i byen Brighton.

Det fremgår af en efterforskning, som den britiske søndagsavis The Observer, der er en del af avisen The Guardian, har gennemført.

Mediet har blandt andet talt med en unavngiven whistleblower, der arbejder for konsulent- og servicevirksomheden Mitie.

Virksomheden er hyret af Storbritanniens indenrigsministerium.

- Børn bliver bogstaveligt talt samlet op uden for bygningen, forsvinder og bliver ikke fundet igen. De bliver samlet op på gaden af menneskehandlere, siger den unavngivne whistleblower til The Observer.

Efterforskningen viser, at politiet flere gange har advaret indenrigsministeriet om, at beboerne er sårbare og mulige ofre for kriminelle netværk.

Der er tale om asylbørn, der er kommet til Storbritannien uden forældre eller værge.

Omkring 600 asylbørn har været på hotellet i sydengelske Brighton det seneste halvandet år, skriver The Observer.

I den periode er 136 børn blevet meldt savnet. Over halvdelen - 79 - ved man i dag fortsat ikke hvor er.

Yvette Cooper, der fungerer som såkaldt skyggeindenrigsminister for oppositionspartiet Labour, kalder afsløringen 'forfærdelig og skandaløs'.

- Det er et kæmpe svigt af indenrigsministeriet, at det har fejlet med at beskytte børns sikkerhed og slå ned på de kriminelle bander, der sætter dem i stor fare. Ministre skal straks sørge for ny beskyttelse, siger hun.

Whistlebloweren fra virksomheden Mitie fortæller, at der også er set lignende tilfælde med forsvundne børn ved et hotel i sydengelske Hythe.

Her forsvinder ti procent af asylbørnene hver uge, vurderer whistlebloweren.