Britiske prisstigninger aftager - men ligger stadig højt

Forbrugerpriserne i Storbritannien var i december 10,5 procent højere end for et år siden.

Det viser offentliggjorte tal onsdag morgen.

Selv om prisstigningerne er begyndt at aftage, er millioner af briter fortsat alvorligt presset på privatøkonomien. Det skriver Kim Blindbæk, der er seniorøkonom hos Sydbank, i en kommentar.

- Briterne har i et stykke tid været ramt af den højeste inflation i flere årtier. December var ingen undtagelse, selv om inflationen aftog til 10,5 procent fra 10,7 procent i november.

- Forbrugerne er hårdt ramt, da lønstigningerne slet ikke kan følge med inflationen. Det har sendt mange husholdninger ud i et dilemma, som de i Storbritannien kalder ”Heat or Eat' (varme eller mad, red.).

I et forsøg på at bekæmpe de historiske prisstigninger har den britiske centralbank, Bank of England, været nødt til at hæve renten kraftigt på kort tid.

Rentehævelser er et værktøj, som centralbanker benytter i et forsøg på at sænke forbrugslysten og dermed dæmpe prispresset.

- I slutningen af 2021 var renten i Storbritannien på rekordlave 0,1 procent, og ved udgangen af 2022 var renten blevet hævet til 3,5 procent. Så høj en rente har vi ikke set i Storbritannien siden 2008, skriver Kim Blindbæk.

Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, havde gerne set, at den britiske inflation var kravlet endnu længere ned i december.

- Men det går den rigtige vej, lyder det i en kommentar.

- Prisudviklingen fra november til december peger på, at inflationen er på vej længere ned. Den månedlige prisudvikling peger på en årlig inflation på fem til seks procent. Jeg forventer, at inflationen vil aftage yderligere i de kommende måneder.