Britiske supermarkedskæder indfører rationering på grønt

De to store supermarkedskæder Tesco og Aldi har indført rationering på grøntsager i Storbritannien.

Onsdag har kæderne meddelt, at kunderne den kommende tid kun kan købe tre pakker med peberfrugt, agurker eller tomater per person.

Det skriver The Guardian.

Det er koldt vejr i Sydeuropa og Nordafrika, der begrænser leveringen af grøntsager til supermarkederne. Skibstransport fra Marokko har også været påvirket af nylige storme, skriver The Guardian.

Også herhjemme kan forbrugerne opleve mangel på grøntsager i butikkerne. Det er særligt agurker, salat, auberginer og tomater, der kan mangle, fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

- Forbrugerne kommer til at opleve, at der kan være udsolgt i perioder, og at der ikke er de mængder, der normalt er. Men der kommer friske varer hver dag, så man skal tage det relativt roligt, siger han.

Selv om Coops butikker også oplever en væsentlig mindre levering fra Spanien, overvejer koncernen ikke at indføre begrænsninger på, hvor meget forbrugerne må købe.

- Så presserende synes vi ikke, det er. Så skulle der være en dramatisk mangel på varer. Men det er ikke noget, jeg kan mindes, vi har gjort de sidste 25 år, siger Jens Juul Nielsen.

Han forventer, at manglen på grøntsager i Coops butikker kommer til at vare et par uger endnu. Herefter forventer Jens Juul Nielsen, at leveringen igen bliver normaliseret.

Coop er Danmarks største dagligvarekoncern med butikker som 365discount, Kvickly og SuperBrugsen under sig.

Også i Rema 1000 kan forbrugerne opleve, at der er færre grøntsager, og at der bliver hurtigere udsolgt.

- Det er jo sydfra, vi får vores grøntsager, og når høsten slår fejl, bliver vareforsyningen i Europa presset, sagde Jonas Schrøder, kommunikationsdirektør i Rema 1000, til Finans onsdag.

Han afviser samtidig at indføre rationering i Rema 1000, men opfordrer forbrugerne til at købe sæsonvarer.