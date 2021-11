Brød med partner: Nu vælter millionerne ind

For to år siden brød podcast-skaberen Alex Cooper med sin partner Sofia Franklyn - nu vælter millionerne ind takket være podcasten 'Call Her Daddy'

For Alex Cooper startede det hele som et lille hyggeligt projekt med hendes bedste veninde, Sofia Franklyn.

De to unge amerikanske kvinder var lige gået ud af college og besluttede sig for at lave en podcast om sex. På kort tid blev det en kæmpe succes, og på bare to måneder gik den fra 12.000 lyttere til to millioner.

Kvinderne underskrev en aftale med Barstool Sports, der sikrede de to kvinder en løn på 500.000 kroner om året. Men så gik det galt. Podcasten stoppede pludselig med at sende, og der viste sig at være en strid imellem de to kvinder og ejeren af Barstool Sports.

Det hele endte med, at Cooper og Franklyn gik hver til sit. Cooper skrev en ny kontrakt, imens Sofia Franklyn var færdig.

60 millioner

Siden da er det kun gået en vej. Op.

I dag har 'Call Her Daddy' mere end 1,8 millioner følgere på Instagram, og Alex Cooper har netop underskrevet en aftale med Spotify, der sikrer hende 60 millioner dollars. Det svarer til knap 400 millioner kroner.

Men i et interview med britiske The Times forsikrer hun, at det aldrig var planen at tjene så mange penge, da hun startede med at sende.

- Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg lavede i starten. Jeg var lige gået ud af af college, og jeg undrede mig over, hvad der gjorde, at mine venner blev draget af mig. Det var nok, fordi jeg bare siger, hvad alle tænker.

- Derudover var der intet rum for kvinder, hvor de kunne tale om de emner, som bare er helt okay for mænd at tale om. Det bliver anset som tabu, eller vi bliver slut-shamed, siger Alex Cooper om årsagen til, at hun lavede sin podcast.

Mentale problemer

Imens Alex Cooper er blevet en stor kanon med over 2,3 millioner følgere på Instagram, kæmper Sofia Franklyn fortsat med mentale problemer i kølvandet af de drama, der udspillede sig, da de to veninder gik hver til sit.

Det fortalte hun i sommer i et interview med Dexerto.

I podcasten 'Call Her Daddy' er det eneste tema sex. Især fra kvinders perspektiv.