Butikker fik overraskende travlt på black friday

De dårlige nyheder om dansk online- og detailhandel har stået i kø de seneste måneder, hvor forbrugernes tillid til økonomien har været rekordlav, og hvor salget har været faldende.

Men fredag var pessimismen tilsyneladende lagt på hylden, da forretninger landet over markerede black friday med tilbud.

Både på nettet og i de fysiske butikker kunne man mønstre et overraskende godt salg. Det fortæller e-handelsdirektør i Dansk Erhverv Niels Ralund.

- Vores billede er, at black friday har været nogenlunde ligesom sidste år, og det er faktisk ganske godt. For der var et stort salg sidste år.

- Legetøj er gået fantastisk godt, bøger er gået rigtig skidt, og elektronik ligger på samme niveau som sidste år, fortæller Niels Ralund.

Årsagen til den store købelyst på black friday hænger formentlig sammen med, at mange forbrugere udnytter dagen til at købe årets julegaver.

- Er der noget, man ikke skal røre ved, er det danskernes jul.

- Så selv om det generelt er usikre tider, så bliver der købt julegaver. Og det store salg af legetøj tyder på, at børnene heller ikke bliver snydt for julegaver i år, siger Niels Ralund.

Ifølge Dansk Erhverv har der været godt gang i handlen i hele november måned. Især i dagene op til black friday har der været travlt i butikkerne.

Også betalingstjenesten MobilePay melder om travlhed på black friday.

- Black friday på nettet har hen over døgnet udviklet sig stadig mere positivt og ender med en solid rekorddag for MobilePay.

- De første fire dage i black week lå dog på et endnu højere niveau, fordi butikkerne har været meget aggressive med gode tilbud, siger Lars Green, kommercielt ansvarlig for MobilePay Online, i en skriftlig kommentar.

Fredag blev der købt varer for samlet 881 millioner kroner via MobilePay i danske butikker. Beløbet er 19 procent højere end på black friday sidste år.

Lars Green påpeger, at MobilePay har fået flere brugere i form af butikker det seneste år, hvilket naturligt vil medføre flere transaktioner.

- MobilePay fortsætter med at erobre markedsandele og har fået flere webshops om bord i år. Derfor kan vi ikke sige, om vores rekordomsætning også er dækkende for hele den danske e-handel, siger han.

Fredag blev der i gennemsnit købt for 684 kroner per MobilePay-transaktion. Det er lidt mindre end sidste år, hvor forbrugerne i snit købte for cirka 700 kroner, hver gang de brugte MobilePay i en netbutik på Black Friday.