Byggebranchen nærmer sig højeste niveau i over 40 år

Der er et boom i byggebranchen, hvor antallet af beskæftigede nærmer sig niveauet omkring finanskrisen.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var beskæftigelsen i fjerde kvartal på 188.000 personer. Det er 2000 flere end et kvartal før.

Ifølge cheføkonom Tore Stramer, Dansk Erhverv, vil byggebeskæftigelsen i starten af 2022 nærme sig det højeste i over 40 år.

- Byggeriet befinder sig simpelthen i et særdeles stærkt økonomisk opsving og læner sig nu op ad den værste overophedning siden finanskrisen, skriver han i en kommentar.

Han peger på, at det kan risikere at skabe ubalancer i økonomien. Det kan danne kimen til et nyt økonomisk tilbageslag.

- Byggeriet skubber simpelthen til en generel arbejdskraftmangel og kan skabe en uheldig pris og lønspiral, der i sidste ende skader konkurrenceevnen i dansk økonomi, vurderer han.

Da corona ramte landet i foråret 2020, dykkede beskæftigelsen i branchen efter næsten uafbrudt stigning siden 2013.

Siden er udviklingen i den grad vendt. I slutningen af 2020 blev niveauet fra inden før corona hentet, og siden er det voksede yderligere.