Byggefirma sætter rekord

Danskernes appetit på at bygge bolig var rekordhøj i 2021, hvor ejendomsmarkedet boomede.

Det kan ses i regnskabet for typehusfirmaet Huscompagniet. Firmaet satte sidste år omsætningsrekord.

Huscompagniet solgte huse for 4,3 milliarder kroner. Det svarer til en stigning på 20 procent sammenlignet med 2020. Antallet af solgte huse steg fra 1921 til 2376.

Driftsresultatet er opgjort til 401 millioner kroner.

Alt i alt er det en tilfreds Martin Ravn-Nielsen, som er administrerende direktør, der gør boet op efter et hektisk år.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i et udfordrende år som 2021, hvor priserne på materialer steg, og hvor udbuddet af entreprenører faldt, var i stand til at levere stærke resultater, siger han i en pressemeddelelse.

Det fremgår af regnskabet, at det særligt var i de første seks måneder af regnskabsåret, at der var tryk på.

I andet halvår normaliserede salget sig. Selskabet forventer derfor heller ikke, at man kan nå samme højder i regnskabet for 2022.

Huscompagniet anslår selv at have en markedsandel på 24 procent i Danmark, når det gælder nybyggede villaer. Selskabet er også aktivt i Sverige og har mere end 400 ansatte.