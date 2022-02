C25-indekset dykker

Kun to aktier holder sig torsdag over linjen

Kun to aktier i c25-indekset er torsdag steget, mens de resterende 23 i skrivende stund falder.

Samlet set er eliteindekset således faldet med over to procent. Værst ser det ud for volatile Ambu, som er nede med fire procent.

Også Netcompany Group, GN Store Nord, Rockwool International, Vestas og Demant har tabt over tre procent.

De eneste to aktier, der akkurat holder sig over linjen, er Ørsted og Coloplast.

Dykker trods pænt regnskab

Også Danske Bank dykker med over to procent. Det sker til trods for, at de torsdag morgen har offentliggjort deres regnskab, som viser, at banken mere end fordobler sit overskud i 2021.

Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank, havde ellers forventet, at investorerne ville belønne med en kursstigning.

- Danske Bank falder noget, og jeg tror, at det er omkostningsdelen, der fylder hos investorerne. Faldet i omkostningerne går ikke hurtigt nok, og det får investorerne til at tvivle på, om banken når sine mål, siger han til Børsen.

Han har dog ikke et bud på, hvorfor også Nordea er faldet trods et pænt regnskab.