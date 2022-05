C25-indekset ser største fald siden coronapandemien udbrød

Det danske C25-indeks falder samlet med 5,02 procent mandag. Det er et af de største daglige fald i indeksets historie.

Indekset lukker i kurs 1579,15 mandag eftermiddag.

Faldet er det største i mere end to år. Tilbage i marts 2020 var det bekymringer for coronapandemien, der kastede indekset ud i ildrødt territorie.

Dengang faldt indekset samlet med mere end otte procent, hvilket fortsat er det hidtil største fald siden indeksets tilblivelse i 2017.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen er det nervøsitet omkring den stigende inflation og de stigende renter, der har været med til at sende indekset i rødt.

- De stigende renter betyder, at pengene ikke længere er 'gratis', som de ellers har været i en lang periode. Investorerne opfører sig derfor ikke lige så letsindigt, som de har gjort, siger han.

- Derfor sælger de i øjeblikket ud af deres dyreste aktier, og det gør ondt på det danske C25-indeks, fordi vi har rigtig mange dyre aktier.

Han tror ikke på, at usikkerheden på aktiemarkedet vil forsvinde i den nærmeste fremtid og opfordrer også politikerne til at holde igen med varmechecks til danskerne.

- Der er ikke tvivl om, at den store opgave er at holde inflationen nede. Hvis man deler gaver ud til højre og venstre, så er det den sikre måde til at opnå det modsatte, vurderer han.

Regeringen har blandt andet forslået, at de ældre skal modtage en varmecheck for at kunne stå imod de stigende energipriser.

- Nu skal politikerne tænke sig om, i forhold til hvad de vil bruge penge på, for fremtidsudsigterne ser en anelse dystre ud med en krig i Ukraine, som vi ikke ved, hvor vi har, lyder opfordringen fra Jacob Pedersen.

C25-indekset består af de 25 største og mest handlede aktier på den danske fondsbørs.

Mandag er det gået værst ud over medicinalselskabet Bavarian Nordic, der er faldet med knap 13 procent. Også medicoselskabet Ambu har fået klø.