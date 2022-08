C25-indekset stiger efter inflationsnyt: - Et lettelsens suk i markedet

Det danske C25-indeks var ved børsens lukketid steget med over to procent. Det skyldes blandt andet bedre nyheder end ventet fra USA

C25-indekset er onsdag steget med 2,5 procent, og kun to C25-aktier var faldet ved lukketid.

Også i Storbritannien, Tyskland og Frankrig er der stigninger at se, og det kan blandt andet tilskrives den amerikanske inflation.

Den er nemlig høj, men lavere end forventet, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen ifølge Euroinvestor til MarketWire.

- Der er nok tale om det, man kan kalde et lettelsens suk i markedet, siger han til mediet.

I toppen af C25 ligger Vestas med en stigning på 8,8 procent. Vestas offentliggjorde onsdag deres regnskab, og til trods for et minus på 139 millioner euro før skat, er der ifølge Ole Kjær Jensen nogle positive ting i regnskabet - eksempelvis bedre priser.

- Og så var der måske nogle markedsdeltagere, der havde frygtet noget værre, siger han til MarketWire og tilføjer, at forventningerne blev fastholdt.

Også Jyske Bank landede i toppen med en stigning på 5,7 procent.

