Californien lægger sag an mod dansk gigant

Den amerikanske delstat Californien lægger sag an mod danske Novo Nordisk for at tage for høje priser for insulin.

Det oplyser statsanklager Rob Bonta torsdag.

Også medicinalselskaberne Eli Lilly fra USA og franske Sanofi er mål for statsanklageren.

Selskaberne beskyldes for at ”øge omkostningerne ved den livreddende medicin gennem ulovlig, uretfærdig og vildledende forretningspraksis” i strid med delstatens konkurrencelovgivning.

Som konsekvens søger statsanklageren at sikre de californiske indbyggere kompensation for den diabetesmedicin, de ifølge ham selv har betalt for meget for.

Delstaten hævder, at en rapport fra 2021 har vist, at prisen på insulin er ti gange højere i USA end andre steder.

Novo Nordisk oplyser til Ritzau, at selskabet vil ikke kommentere sagen.

- Med dagens retssag kæmper vi mod lægemiddelvirksomheder og PBM’er, der uacceptabelt og kunstigt forhøjer omkostningerne ved livreddende medicin på bekostning af sårbare patienter, siger statsanklager Rob Bonta i pressemeddelelsen.

PBM'ere er tredjepartsadministratorer af receptpligtige lægemiddelprogrammer til kommercielle sundhedsordninger. Det står for pharmacy benefit managers.

Californien hævder desuden, at selskabernes praksis især rammer fattige og minoriteter.

I alt har mere end ti procent af Californiens voksne befolkning diabetes. Det svarer til tre millioner mennesker.

Ifølge pressemeddelelsen står de tre selskaber for over 90 procent af den globale insulinproduktion.

I søgsmålet anklager statsanklageren selskaberne og PBM'erne for at arbejde sammen om at tage for høje priser.

Ifølge pressemeddelelsen har en ud af fire diabetikere ikke råd til deres insulin, hvorfor de rationerer det eller dropper det helt.

- Den rationering er ekstremt farlig og kan føre til alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, inklusive død, står der i pressemeddelelsen.

Statsanklageren vil med søgsmålet desuden kontrollere priserne på insulin ved at promovere mere priskonkurrence på markedet for insulin.

- Ingen skal være tvunget til at rationere eller undvære basal medicin, der kan betyde forskellen mellem liv og død, siger Rob Bonta i pressemeddelelsen.

De månedlige udgifter til insulin kan svinge fra 2500 til 6700 kroner.