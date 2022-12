Canada genindfører sanktioner på turbiner til Nord Stream

Den canadiske regering har besluttet at ophæve den tidsbegrænsede dispensation for sanktioner på turbiner til gasrørledningen Nord Stream 1.

Det oplyser regeringen onsdag.

Der blev givet dispensation for sanktioner mod den russiske gas- og olieindustri, så turbiner fra gasrørledningen kunne blive repareret i Montreal i Canada og leveret tilbage til Tyskland.

- Canada træffer denne beslutningen i en anerkendelse af, at omstændighederne omkring at give dispensationen har ændret sig. Den tjener ikke længere det tiltænkte formål, siger Melanie Joly, der er udenrigsminister, og Jonathan Wilkinson, der er minister for naturressourcer i en fælles udtalelser.

- Putin er blevet tvunget til at vise, at det aldrig var hans intention, at Nord Stream 1 skulle blive fuld operationel igen, og at rørledningen i sig selv er gjort uanvendelig, lyder det videre i udtalelsen.

Regeringen oplyser, at beslutningen er truffet ved at arbejde tæt sammen med Tyskland, Ukraine og andre af Canadas allierede.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, har diskuteret 'Europas energisikkerhed - i særdeleshed når det kommer til kritiske forsyningskæder' med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.

Nord Stream 1 blev lukket ned 31. august, fordi der skulle udføres reparationsarbejde. Den er dog aldrig kommet op at køre igen.

I slutningen af september skete der brud på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, der skal forsyne europæiske hjem med russisk naturgas.

I alt er der fire lækager i Østersøen på de to gasrørsledninger. To af dem er i den svenske økonomiske zone ud for Bornholm. De to andre er i den danske økonomiske zone.

Gasrørledningerne løber fra Rusland under vandet gennem Østersøen til Tyskland.

Både danske og udenlandske myndigheder har siden sagt, at bruddene er sket som følge af sabotage - formentlig sprængninger.

I november meddelte Nord Stream AG, der står for driften af gasrørledningerne, at det ventes, at driftstoppet ventes at være overstået 1. april næste år.