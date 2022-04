Carlsberg løfter salget trods uro udløst af krig i Ukraine

Trods uro som følge af krigen i Ukraine har Carlsberg i første kvartal 2022 fået en større omsætning.

Det oplyser det danske bryggeri i en handelsopdatering for kvartalet.

I opdateringen har Carlsberg i sine tal fraregnet den russiske forretning, da den er på vej til at blive frasolgt.

I alt har Carlsberg i kvartalet omsat for 14,9 milliarder kroner. Det er en vækst på 27 procent i forhold til samme kvartal året før.

Opdateringen indeholder ikke andre nye tal end omsætningen. Det vides altså ikke, hvordan Carlsbergs indtjening har udviklet sig i perioden.

I en kommentar siger Cees ’t Hart, administrerende direktør i Carlsberg, at det foreløbigt er småt, hvad krigen i Ukraine har betydet for salgsudviklingen.

- Hvis vi ser på forretningsudviklingen, så vi i første kvartal kun en begrænset effekt af krigen.

- Koncernen havde en god start på året, selvom Vesteuropa har haft et nemt sammenligningsgrundlag på grund af omfattende nedlukninger sidste år, siger Cees ’t Hart.

Mod slutningen af tredje kvartal - cirka en måned efter krigen i Ukraine startede - meddelte Carlsberg, at bryggeriet vil sælge sin russiske forretning.

I opdateringen oplyser Carlsberg, at salgsprocessen stadig pågår.

- Indtil en handel gennemføres, vil vi fortsætte med at have aktiviteter på det tidligere oplyste niveau af hensyn til de 8400 russiske ansatte og deres familier, skriver Carlsberg.

Carlsberg har tidligere oplyst, at det kan tage op til 12 måneder at få solgt den russiske forretning.

For nylig har der været rygter om, at konkurrenten AB Inbev kunne have interesse i forretningen. AB Inbev er i forvejen på det russiske marked, men er ligesom Carlsberg på vej ud af markedet.