Carlsberg nyder godt af genåbnede barer

Den globale genåbning har hjulpet på Carlsbergs salg af forskellige drikkevarer.

Det bekræftes onsdag i en opdatering fra det danske bryggeri.

Opdateringen indeholder ingen tal for overskud eller lignende. I stedet oplyser den kun om udvikling i omsætningen og solgte mængder.

I tredje kvartal har Carlsberg haft en omsætning på 19,7 milliarder kroner. Det er en vækst på 14 procent i forhold til samme periode sidste år.

Det er særligt en vækst på Carlsbergs største marked, Vesteuropa, der trækker den samlede salgsstigning.

I Vesteuropa alene er der i tredje kvartal solgt for 9 milliarder kroner. Det er en vækst på 17,1 procent sammenlignet med året før.

Udviklingen glæder Cees 't Hart, administrerende direktør i Carlsberg.

- Vi er tilfredse med væksten i tredje kvartal.

- Desværre fortsætter vores ansatte, kunder og forretninger i mange markeder med at være hårdt påvirket af covid-19.

- Det er opløftende, at mange ølmarkeder i Europa er i gang med at rejse sig fra pandemien, så folk igen får mulighed for at socialisere og vende tilbage til 'on-trade', siger Cees 't Hart i regnskabet.

Begrebet 'on-trade' dækker over salget på eksempelvis restauranter og barer.

For Vesteuropa, som er den del, Danmark hører under, er de solgte mængder vokset med 8 procent i forhold til tredje kvartal sidste år.

I forbindelse med opdateringen har Carlsberg løftet sin forventning til 2021. Nu ventes der en støtte vækst i driftsoverskuddet end hidtil.

Mere præcist ventes der nu en vækst på 10-12 procent før 8-11 procent.