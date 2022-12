Carlsberg sælger fortsat øl i Rusland

Den danske bryggerikoncern Carlsberg producerer og sælger fortsat øl i Rusland.

Det skriver Berlingske, som har været på en rundtur i otte supermarkeder og kiosker i Ruslands hovedstad, Moskva.

Her fandt avisen øl, der for ganske nyligt er produceret på Carlsbergs bryggerier i Rusland.

Carlsbergs eget mærke er stort set forsvundet fra hylderne, men man kan fortsat finde en række udenlandske mærker, som Carlsberg ejer og producerer - eksempelvis Kronenbourg 1664 og Brooklyn Brewery.

Omkring en måned efter Ruslands invasion af Ukraine sagde Carlsberg, at det ville forlade Rusland fuldstændig.

- Vi har taget den vanskelige beslutning og umiddelbare beslutning om at afhænde alle vores forretninger i Rusland, hvilket vi mener, er den rette ting at gøre i den nuværende situation, lød det dengang i en pressemeddelelse fra Carlsberg.

Da lød det også, at Carlsberg ville fortsætte den nuværende drift, indtil der er fundet en køber i Rusland.

Desuden ville overskuddet fra den russiske forretning blive doneret til nødhjælpsorganisationer, mens krigen pågår.

I oktober skrev Berlingske dog, at der ikke var blevet doneret til velgørenhed, og at der heller ikke ville blive doneret på grund af en regnskabsteknisk ændring.

Carlsberg oplyser til Berlingske, at man har fortsat produktionen for at holde forretningen i gang, indtil den bliver solgt.

- Vi vil - indtil frasalget er gennemført - fortsat drive den russiske forretning for at sikre ansættelse for vores medarbejdere, og at der er en levedygtig forretning at sælge.

- Det er derfor også grunden til, at man stadig kan finde for eksempel Tuborg-øl på hylderne i Rusland, skriver Carlsbergs kommunikationsdirektør Tanja Frederiksen i et mailsvar til Berlingske.

Sidste år havde Carlsberg en omsætning på 6,5 milliarder kroner og et driftsresultat på 682 millioner kroner i Rusland.