Carlsberg slipper ikke for millionbøde for priskartel i Indien

Carlsberg har fået afvist sin appel over en bøde i Indien svarende til omkring 100 millioner kroner.

Det skriver erhvervsmediet Finans med henvisning til netmediet Moneylife.

I september 2021 fik Carlsberg sammen med United Breweries, der er ejet af bryggerigiganten Heineken, en bøde for dannelsen af et priskartel.

United Breweries fik en bøde svarende til lidt under 650 millioner kroner.

Ifølge de indiske myndigheder var også et tredje bryggeri, Sabmiller, involveret i priskartellet. Men bryggeriet AB Inbev købte Sabmiller i 2016 og gik siden til de indiske konkurrencemyndigheder, CCI.

Derfor slap AB Inbev for bøde.

Samarbejdet skal have stået på fra 2009. Carlsberg var ikke med fra kartellets start, men ifølge CCI har det danske bryggeri været med fra 2012 til 2018.

Både Carlsberg og United Breweries har samarbejdet med de indiske myndigheder. Det har givet et nedslag i bøderne.

Netop nedsættelsen af bødestraffen blev nævnt i appelsagen ifølge Moneylife.

- At søge om nedsættelse af bødestraf er en indrømmelse af skyld. Så snart de havde indrømmet deres deltagelse, havde de kun ret til at betvivle bødens størrelse, citerer Moneylife de to appeldommere for at skrive i afgørelsen.

De tre store bryggerier udgjorde ifølge Finans tilsammen 88 procent af ølmarkedet i Indien.

Der er ud over selskaberne blevet uddelt bøder til et tocifret antal ansatte og chefer i sagen.

Det gælder blandt andre Carlsbergs direktør i Indien, Nilesh Patel, og tidligere direktør for Carlsberg i Indien Michael Nørgaard Jensen.