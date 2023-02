Carlsberg tjener millioner i Rusland

Carlsberg tjener styrtende på det russiske marked.

Det på trods af, at ølgiganten i marts 2022 ellers hævede, at man ville trække sig fra det russiske marked.

- Vi har taget den vanskelige beslutning og umiddelbare beslutning om at afhænde alle vores forretninger i Rusland, hvilket vi mener, er den rette ting at gøre i den nuværende situation, lød det dengang i en pressemeddelelse fra Carlsberg.

Årsregnskabet, som Carlsberg netop har offentliggjort, viser dog at selskabet alene i anden halvdel af 2022 tjente svimlende 543 millioner kroner på det russiske marked.

Kigger man på hele sidste år, har koncernen et overskud på 1,9 milliarder kroner i Rusland. Dermed er Rusland en guldrandet forretning for den danske øl-kæmpe, på trods af at der lød et tab på 300 millioner kroner i 2021.

Carlsberg til salg

På trods af meldingerne i foråret 2022, har Carlsberg siden meldt ud at de ville fortsætte den nuværende drift, indtil der er fundet en køber i Rusland, og den jagt er altså fortsat ind i 2023.

Carlsberg har i løbet af sidste år nedskrevet værdien af sit russiske forretningsben. Nedskrivningen lyder på knap ti milliarder kroner.

Koncernen har på den måde allerede indregnet et potentielt tab på salget af den russiske forretning i dagens regnskab.

Over for Børsen har Carlsberg-topchef Cees ’t Hart åbnet for den salgsproces, der pågår i øjeblikket.

Han ville i den forbindelse ikke afvise, at man ville forsøge at få indføjet en såkaldt tilbagekøbsklausul i forhandlingerne med potentielle købere.

- Jeg mener, at hvis vi kan forhandle os frem til en tilbagekøbsklausul, vil det selvfølgelig være noget, som vi gerne vil, sagde han til mediet søndag.

Dog ser han ikke nogen mulighed for, at koncernen vender tilbage til Rusland inden for de kommende ti år.

Forhandlingerne skal angiveligt føre til et Rusland-exit inden årets udgang. Ølbossen forventer at indlede forhandlinger med færre end ti potentielle købere i løbet af foråret.