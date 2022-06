Centralbank indkalder til ekstraordinært møde

Den Europæiske Centralbank (ECB) vil onsdag holde et ekstraordinært møde.

Det fortæller Bloomberg, der citerer en talsperson for banken for, at formålet med mødet bliver 'at diskutere aktuelle markedsforhold'.

Mødeindkaldelsen falder nogenlunde samtidigt med, at markedsrenterne stiger kraftigt rundt i eurolandene som en konsekvens af, at der bliver solgt ud af obligationsbeholdninger rundt omkring.

Blandt andet i Italien, hvor renten på de 10-årige statsobligationer er steget til over fire procent for første gang siden 2014.

Dermed er rentespændet til mindre gældsplagede eurolande som eksempelvis Tyskland blevet højere, end det har været i to år.

Mødet skal angiveligt foregå klokken 10 dansk tid, og det er uklart, om der bliver meldt noget ud efter mødet.

Den seneste rentemelding fra ECB i sidste uge lød på, at man vil hæve den ledende rente med 0,25 procent i juli, efterfulgt at en stigning på 0,50 procent i september.

Det vil i givet fald være første gang i 10 år, at ECB hæver renten.