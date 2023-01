Champagnedreng konkurs igen

Han blev døbt champagneiværksætteren, da han som 19-årig stiftede virksomheden deluxlife.dk.

Siden er han blevet mødt af politianmeldelser, vrede kunder og konkurskarantæne, som Berlingske tidligere har afdækket.

Nu er han gået konkurs med anpartsselskabet The Trade Company, hvor han var direktør og ejer, skriver mediet Finans.

Virksomheden har ellers præsteret pæne overskud under Bælums ledelse på henholdsvis 3,1 millioner kroner og 3,3 millioner kroner i henholdsvis 2019 og 2020, men i 2021 præsterede selskabet et underskud på 7,2 millioner kroner.

Tidligere hed virksomheden Styled ApS, inden det i 2019 blev til det nu hedengangne The Trade Company, og her var Søren Bælums mor, Pia Fibiger Jensen, i en årrække direktør.

Et spor af vrede kunder

Styled ApS stod blandt andet bag webshoppen styled.dk, der både kastede vrede kunder af sig og lokkede Forbrugerombudsmandens og politiets opmærksomhed til sig.

Desuden har selskabet også forbindelse til webshoppen Coolsnow, som solgte paddleboards til hele verden, og kørte omkring 102.000 ordrer gennem systemet på ni måneder, som kastede en enorm omsætning på 224 millioner kroner af sig.

Mange kunder fik dog blot trukket deres penge, mens deres boards aldrig blev leveret. Andre modtog ødelagte og beskidte boards, som DR Kontant tidligere har dækket.

I samme program kom det frem, at de kunder, der lykkedes med at få pengene tilbage, modtog dem fra netop Bælums The Trade Company ApS frem for selskabet Coolsnow.

Den driftige direktør har også været involveret i tandblegnings-virksomheden Smilebright, som tandlæger advarede imod.