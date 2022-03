Chefstrateg: Det værst tænkelige scenarie

Med krigen i Ukraine og de galopperende priser på naturgas og olie, er der en reel risiko for, at økonomien ender i det 'værst tænkelige scenarie' for en økonom, lyder det fra chefstrateg i PFA

Krigen i Ukraine, galopperende energipriser og en historisk høj inflation i EU er en giftig cocktail, der kan sende økonomierne i Europa ud i såkaldt stagflation, hvor man har negativ BNP-vækst samtidig med en høj inflation.

Det vurderer chefstrateg i PFA Pension Tine Choi Danielsen.

- Vi har ikke i de seneste 20 år været tættere på stagflation end nu. Og stagflation er det værst tænkelige scenarie for økonomer, siger hun.

Når økonomien skrumper samtidig med, at inflationen er høj, så ender man nemlig i en knibe, hvor løsningerne på det ene problem, forværrer det andet.

- Stagflation lammer de politiske manøvremuligheder. På den ene side har du høj inflation, som du gerne vil bringe ned, fordi det udhuler forbrugernes købekraft. Og når man vil nedbringe inflationen, så gør man det normalt ved, at centralbankerne strammer pengepolitikken og hæver renten. Men når centralbankerne hæver renten, så kvæler man den økonomiske vækst.

- Så du kan ikke gøre begge dele på samme tid med pengepolitikken. Så enten skal man understøtte væksten med den risiko, at inflationen så blot bliver endnu højere, og ellers skal du få dæmpet prisstigninger med den bekostning, at du så kvæler væksten, siger hun.

En økonomi med stagflation er ikke bare skidt for stater, forbrugere og virksomheder, men den er også skidt for investorer. Aktiemarkeder og obligationer giver nemlig som regel negative afkast, fortæller chefstrategen.

Inflation

Inflationen i Eurozonen var allerede inden Ruslands invasion af Ukraine historisk høj med 5,8 procent i februar 2022, hvilket særligt er drevet af energipriserne. Siden er energien blot blevet endnu dyrere. Onsdag viste tal fra Circle K, der ejer flere hundrede tankstationer i Danmark, at diesel for første gang siden 2006 var dyrere end benzin.

Det skubber yderligere til inflationen, og priserne vil formentlig lægge en dæmper på privatforbruget inden for andre sektorer, fordi en større del af rådighedsbeløbet går til energi og stigende priser på fødevarer.

Senest har Rusland truet med helt at lukke for gassen til flere lande. Vælger han at gøre det til hele EU, vil nogle virksomheder i en periode skulle lukke, hvilket selvsagt vil presse økonomierne endnu mere, fortæller Tine Choi Danielsen.

Stor usikkerhed

Med forbehold for, at situationen er utrolig usikker og meget kan ændre sig endnu, tror PFA dog samlet set på, at økonomierne i EU vil komme ud af 2022 med en positiv økonomisk vækst.

- Der var tidligere en forventning om, at den europæiske vækst skulle ligge på næsten fire procent i 2022. Og der har alle økonomer nu været ude at nedjustere til mellem 2-3 procent i år. Men det er i forhold til hele 2021, så det er vækst fra et lavt niveau. Og vi kan sagtens nu gå ind i et kvartal eller to nu, hvor vi får meget lav eller måske endda negativ vækst, siger Tine Choi Danielsen.

Når hun alligevel tror på økonomisk vækst i de europæiske økonomier i 2022, skyldes det muligheden for at erstatte russisk gas fra andre leverandører inden for en periode på måske 6-9 måneder.

Aktiemarkedet ser imidlertid endnu svagere ud.

- Jeg vil ikke udelukke, at vi kan lande i et lille plus for året på de globale aktiemarkeder, men det ser godt nok svært ud. De globale aktiemarkeder er allerede faldet med omkring 15 procent, siger Tine Choi Danielsen.