Christian Kettel Thomsen er ny nationalbankdirektør

Christian Kettel Thomsen styrede Statsministeriet med hård hånd som departementschef under både Lars Løkke Rasmussen (M) og Helle Thorning-Schmidt (S). Nu skal han holde styr på kronen.

Den tidligere departementschef er netop udpeget som ny direktør for Nationalbanken.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Han har en sikker hånd og stor erfaring med håndteringen af økonomiske og finansielle forhold. Jeg og regeringen ser frem til samarbejdet med den nye nationalbankdirektør, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

Krisekenderen Kettel

Kettel Thomsen overtager Nationalbanken, hvis opgave er at sørge for for statens penge og holde kronen stabil over for euroen, i en urolig tid, hvor mange frygter, at inflation og geopolitisk usikkerhed vil udløse en større krise.

Kriser er dog ikke ukendte for den tidligere skibskok. Han var departementschef i Finansministeriet fra 2005 til 2010, da finanskrisen ramte Danmark som en forhammer og den daværende regering panisk skulle håndtere bankkrak og kollaps.

Og som departementschef i Statsministeriet fra 2010 til 2020 var han øverste ansvarlige embedsmand, da gældskrisen gjorde ondt værre og udløste økonomisk tristesse.

Barbara blev hans skæbne

Selvom både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen havde været svært tilfredse med Christian Kettel Thomsen var hans dage som departementschef ovre, da Mette Frederiksen (S) blev statsminister.

Da hun lavede markant om i Statsministeriet efter sin overtagelse, trak hun nemlig sin betroede og loyale departementschef Barbara Bertelsen - som hun selv havde udnævnt - ind fra Justitsministeriet.

- Mette Frederiksen får en samarbejdspartner, som hun er totalt tryg ved, og som hun ved spiller efter samme melodi som hende selv.

- Det passer fint ind i hele billedet af, hvordan hun opbygger centraladministrationen, sagde Altingets politiske kommentator, Erik Holstein dengang.