CNN: Pelosi ventes at besøge Taiwan trods kinesiske advarsler

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, ventes at besøge Taiwan under sin Asien-tur, som hun har indledt mandag med et besøg i Singapore.

Det siger en embedsmand i Taiwans regering og en amerikansk embedsmand til CNN.

Der har længe været spekuleret i, om Pelosi ville lægge vejen forbi Taiwan. Hvis det sker, vil Kina betragte det som en stor provokation, fordi Kina ikke anerkender Taiwan som en selvstændig stat.

Taiwan, der ligger øst for Kina, betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina betragter Taiwan som en del af sit territorium. Som følge af spekulationerne har Kina gentagne gange advaret Pelosi mod at besøge østaten.

Nancy Pelosis rejseplan blev offentliggjort søndag. Af den fremgik det, at hun vil besøge Singapore, Malaysia, Sydkorea og Japan.

Taiwan er ikke nævnt i rejseplanen, men hun planlægger tilsyneladende alligevel at tage dertil.

Sker det, vil det være første gang i 25 år, at formanden for Repræsentanternes Hus besøger Taiwan.

Ifølge embedsmanden fra Taiwan er forventningen, at Pelosi vil overnatte i Taiwan. Det fremgår ikke, hvornår hun ventes at besøge østaten.

Den amerikanske embedsmand siger til CNN, at amerikanske sikkerhedstjenester arbejder på højtryk for at holde øje med kinesiske bevægelser i regionen.

Der arbejdes desuden på at lave en plan, der kan sørge for et sikkert visit for den højtstående amerikanske politiker.

Mandag har Kina gentaget budskabet om, at Pelosi ikke bør besøge Taiwan.

Det vil være en 'grov indblanding i Kinas interne affærer', hvis Pelosi besøger Taiwan, sagde Zhao Lijian, talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han advarede desuden om, at det vil føre til 'meget alvorlige følger og konsekvenser', hvis det sker.

- Hvis hun vover at tage afsted, så lad os se, hvad der sker, sagde han, da han blev adspurgt, hvordan Kina vil reagere.

Demokraten Nancy Pelosi er nummer tre i køen til præsidentposten i USA og har længe været en kritiker af Kina.

Republikaneren Newt Gingrich var den seneste formand for Repræsentanternes Hus til at besøge Taiwan. Det gjorde han i 1997.

